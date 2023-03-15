Світові ціни на нафту зростають після прогнозу ОПЕК

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 1,2% до 78,38 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,4% до 72,29 доларів за барель. У вівторок ціни впали на понад 4% до тримісячного мінімуму.

"Ринок нафти відновився сам собою після недавніх різких втрат", - сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd, додавши, що деякі інвестори скористалися падінням, щоб укласти угоди.

За його словами, підвищення ОПЕК прогнозу попиту на нафту в Китаї також підтримало, хоча інвестори, як і раніше, були стурбовані каскадною фінансовою кризою після нещодавнього краху банків США. Він уважно стежить за тим, чи зможе WTI залишатися вищим за 70 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) підвищила свій прогноз зростання попиту на нафту в Китаї в 2023 році через ослаблення обмежень на COVID-19, хоча зберегла прогноз на загальний світовий попит стабільним, пославшись на потенційні ризики зниження світового зростання.

Банкрутство Silicon Valley Bank та Signature Bank викликало побоювання щодо ризиків для інших банків, пов'язаних із різким підвищенням відсоткових ставок Федеральною резервною системою США за останній рік. Це також викликало спекуляції про те, чи може центральний банк США уповільнити темпи посилення грошово-кредитної політики.

У вівторок дані щодо інфляції в США збіглися з очікуваннями, підкріпивши ставки на невелике підвищення процентної ставки ФРС на засіданні наступного тижня.

Що стосується пропозиції, то міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бін Салман заявив в інтерв'ю Energy Intelligence, що альянс ОПЕК+ дотримуватиметься угоди про скорочення видобутку, узгодженої у жовтні, до кінця року.

У середу Міжнародна енергетична агенція (МЕА) опублікує свій щомісячний звіт, а Управління енергетичної інформації США опублікує щотижневі дані про запаси.