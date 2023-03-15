Мировые цены на нефть растут после прогноза ОПЕК

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1,2% до 78,38 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,4% до 72,29 доллара за баррель. Во вторник цены упали более чем на 4% до трехмесячного минимума.

"Рынок нефти восстановился сам по себе после недавних резких потерь", - сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd, добавив, что некоторые инвесторы воспользовались падением, чтобы заключить сделки.

По его словам, повышение ОПЕК прогноза спроса на нефть в Китае также оказало поддержку, хотя инвесторы по-прежнему были обеспокоены каскадным финансовым кризисом после недавнего краха банков США. Он внимательно следит за тем, сможет ли WTI оставаться выше 70 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила свой прогноз роста спроса на нефть в Китае в 2023 году из-за ослабления ограничений на COVID-19, хотя сохранила прогноз на общий мировой спрос стабильным, сославшись на потенциальные риски снижения мирового роста.

Банкротство Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвало опасения по поводу рисков для других банков, связанных с резким повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США за последний год. Это также вызвало спекуляции о том, может ли центральный банк США замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Во вторник данные по инфляции в США совпали с ожиданиями, подкрепив ставки на небольшое повышение процентной ставки ФРС на заседании на следующей неделе.

Что касается предложения, то министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил в интервью Energy Intelligence, что альянс ОПЕК+ будет придерживаться соглашения о сокращении добычи, согласованного в октябре, до конца года.

В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликует свой ежемесячный отчет, а Управление энергетической информации США опубликует еженедельные данные о запасах.