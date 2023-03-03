Світові ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,4%, до 84,44 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,4% - до 77,87 долара за барель.

Зниження цін на нафту відбулося через те, що інфляція в єврозоні в лютому знизилася до 8,5% - менше, ніж очікувалося, що посилило очікування на подальше підвищення відсоткових ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ).

Президент ЄЦБ Крістін Лагард підтвердила, що центральний банк досі розраховує на підвищення ставок на піввідсотка 16 березня. Ринки також розраховують на ще одне підвищення на 50 базових пунктів у травні.

Цього тижня Brent піднялася приблизно на 1,5%, продовжуючи зростати другий тиждень поспіль, тоді як WTI подорожчала приблизно на 2%, відновившись після невеликого падіння попереднього тижня, сподіваючись на сильне зростання попиту на паливо в Китаї.

"Позитивні ознаки з боку попиту покращили настрої на ринку, дозволивши нафті витримати тиск сильного долара після виходу надійних даних ринку праці в США", - зазначають аналітики Haitong Futures.

Індекс долара знизився в п'ятницю після зростання на 0,5% у четвер, оскільки дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, знову скоротилася минулого тижня.

Сильніший долар робить нафту дорожчою для власників інших валют.

У Китаї активність у секторі послуг зростала найшвидшими темпами за шість місяців у лютому, оскільки зняття жорстких обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19, пожвавило споживчий попит, як показало опитування приватного сектору, проведене у п'ятницю.

Виробнича активність у Китаї також зросла минулого місяця найшвидшими темпами за більш ніж десятиліття, що посилило очікування відновлення попиту на пальне. Цього місяця морський імпорт російської нафти до Китаю має досягти рекордного рівня.

Ринок проігнорував 10 тиждень поспіль зростання запасів сирої нафти в Сполучених Штатах, оскільки рекордний експорт нафти зі США призвів до меншого зростання, ніж останні тижні.

План Росії ще більше скоротити експорт нафти у березні до 25% порівняно з лютневим рівнем також сприяв зростанню нафтових цін.

"Помірне зростання пропозиції зі США, скорочення постачання з Росії та високий попит мають прокласти шлях до підвищення цін на нафту у другому півріччі 2023 року", - написали в п'ятницю аналітики ANZ.