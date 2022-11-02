Світові ціни на нафту зростають другий день поспіль: що спричинило

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,2%, до 95,78 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,4%, до 89,63 доларів за барель.

Обидва еталонні контракти зросли приблизно на 2% на попередній сесії через слабший долар США.

Дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти за тиждень, що закінчився 28 жовтня, скоротилися приблизно на 6,5 млн. барелів.

"Окрім більшого, ніж очікувалося, зниження запасів у США, оптимізм, пов'язаний з непідтвердженими новинами про вихід Китаю з політики країни з нульовим рівнем COVID, також підтримав висхідний імпульс нафти", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тен.

Долар США впав з майже тижневого піку до основних аналогів, і трейдери були в напрузі перед майбутнім рішенням Федеральної резервної системи щодо процентної ставки в середу. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют і зазвичай відображає велику схильність інвесторів до ризику.

Політика Китаю щодо боротьби з COVID-19 була ключовим фактором у стримуванні цін на нафту, оскільки неодноразові обмеження сповільнювали зростання та знижували попит на нафту у другій за величиною економіці світу.

Ембарго Європейського Союзу на російську нафту, яке розпочнеться 5 грудня, також може сприяти зростанню цін. За забороною, яка стала реакцією на вторгнення Росії в Україну, у лютому почнеться припинення імпорту нафтопродуктів.

"Ембарго ЄС зараз у центрі уваги ринку. Враховуючи, що нафтовий комплекс може втратити десь від 1 до 3 мільйонів барелів на день, нафта може зрости в ціні, коли ембарго набуде чинності", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.