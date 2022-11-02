Мировые цены на нефть растут второй день подряд: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2%, до 95,78 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,4%, до 89,63 долларов за баррель.

Оба эталонных контракта выросли примерно на 2% на предыдущей сессии из-за более слабого доллара США.

Данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти за неделю, закончившуюся 28 октября, сократились примерно на 6,5 млн баррелей.

"Помимо более крупного, чем ожидалось, снижения запасов в США, оптимизм, связанный с неподтвержденными новостями о выходе Китая из политики страны с нулевым уровнем COVID, также поддержал восходящий импульс нефти", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тэн.

Доллар США упал с почти недельного пика по отношению к основным аналогам, и трейдеры были в напряжении перед предстоящим решением Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду. Более слабый доллар делает нефть дешевле для держателей других валют и обычно отражает большую склонность инвесторов к риску.

Политика Китая по борьбе с COVID-19 была ключевым фактором в сдерживании цен на нефть, поскольку неоднократные ограничения замедляли рост и снижали спрос на нефть во второй по величине экономике мира.

Эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, которое вступит начаться 5 декабря, также может способствовать росту цен. За запретом, ставшим реакцией на вторжение России в Украину, в феврале последует прекращение импорта нефтепродуктов.

"Эмбарго ЕС сейчас в центре внимания рынка. Учитывая, что нефтяной комплекс может потерять где-то от 1 до 3 миллионов баррелей в день, нефть может вырасти в цене, когда эмбарго вступит в силу", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.