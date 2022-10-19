Світові ціни на нафту знову зростають після різкого падіння: що спричинило

Ціни на нафту зросли у середу, 19 жовтня, скоротивши втрати попередньої сесії. Інвестори переключилися на ризикованіші активи, такі як сировинні товари, на тлі зростання фондових ринків та ознак відновлення попиту з боку найбільшого імпортера нафти Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у грудні зросли на 0,5%, до 90,49 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate із постачанням у грудні подорожчала на 1,0% до 82,89 доларів.

На попередній сесії Brent впала на 1,7%, а WTI впала на 3,1% до найнижчого рівня за два тижні на повідомленнях про плани президента США Джо Байдена звільнити більше барелів зі Стратегічного нафтового резерву (SPR).

"Невеликий відскок цін на нафту, швидше за все, пов'язаний з більш позитивними настроями на фондових біржах та поверненням ризику по операціях, ніж з фундаментальними факторами галузі", - сказав Сувро Саркар, провідний аналітик з енергетики у DBS Bank у Сінгапурі.

Очікувана заборона Європейського союзу на російську нафту та нафтопродукти та скорочення видобутку ОПЕК+ на 2 млн барелів на день також підтримували ціни.

Скорочення ОПЕК+ та ембарго ЄС скоротять пропозицію на ринку. Санкції ЄС щодо російської нафти та нафтопродуктів набудуть чинності у грудні та лютому відповідно.

"З урахуванням заборони ЄС на російську нафту, що насувається на початку грудня, ми, як і раніше, будемо в цілому оптимістичні щодо нафти на поточних рівнях", - сказав Саркар з DBS.

Щоб заповнити цю прогалину, президент Байден пізніше в середу оголосить про план продажу із SPR і докладно викладе стратегію поповнення запасів, коли ціни впадуть, сказав високопосадовець адміністрації.

У грудні адміністрація планує продати 15 млн барелів нафти зі своїх запасів, що є останнім траншем зі 180 млн барелів, оголошених раніше цього року.