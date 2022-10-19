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Мировые цены на нефть снова растут после резкого падения: что стало причиной

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Украина, Среда 19 октября 2022 08:48
Мировые цены на нефть снова растут после резкого падения: что стало причиной Фото: мировые цены на нефть растут 19 октября (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в среду, 19 октября, сократив потери предыдущей сессии. Инвесторы переключились на более рискованные активы, такие как сырьевые товары, на фоне роста фондовых рынков и признаков возобновления спроса со стороны крупнейшего импортера нефти Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 0,5%, до 90,49 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в декабре подорожала на 1,0% до 82,89 долларов.

На предыдущей сессии Brent упала на 1,7%, а WTI упала на 3,1% до самого низкого уровня за две недели на сообщениях о планах президента США Джо Байдена высвободить больше баррелей из Стратегического нефтяного резерва (SPR).

"Небольшой отскок цен на нефть, скорее всего, связан с более позитивными настроениями на фондовых биржах и возвращением риска по сделкам, чем с фундаментальными факторами отрасли", - сказал Сувро Саркар, ведущий аналитик по энергетике в DBS Bank в Сингапуре.

Ожидающийся запрет Европейского союза на российскую нефть и нефтепродукты и сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн баррелей в день также поддерживали цены.

Сокращение ОПЕК+ и эмбарго ЕС сократят предложение на рынке. Санкции ЕС в отношении российской нефти и нефтепродуктов вступят в силу в декабре и феврале соответственно.

"С учетом запрета ЕС на российскую нефть, надвигающегося в начале декабря, мы по-прежнему будем в целом оптимистичными в отношении нефти на текущих уровнях", - сказал Саркар из DBS.

Чтобы восполнить этот пробел, президент Байден позже в среду объявит о плане продажи из SPR и подробно изложит стратегию пополнения запасов, когда цены упадут, сказал высокопоставленный чиновник администрации.

В декабре администрация планирует продать 15 млн баррелей нефти из своих запасов, что является последним траншем из 180 млн баррелей, объявленных ранее в этом году.

Напомним, на прошлой неделе фьючерсы на нефть марки Brent упали на 6,4%. Американская нефть WTI подешевела на 7,6%.

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