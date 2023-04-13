Світові ціни на нафту знижуються на тлі побоювань економічного спаду США

Нафта марки Brent подешевшала на 0,2% до 87,13 доларів за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,2% до 83,11 доларів.

Обидва контракти зросли на 2% у середу до найвищого рівня більш ніж за місяць, оскільки дані щодо інфляції у США послабили надії, що Федеральна резервна система припинить підвищувати процентні ставки.

Проте попереднє посилення, яке підняло відсоткові ставки до найвищого рівня з 2007 року, викликало побоювання, що увага ФРС до стримування інфляції може загальмувати економічне зростання та майбутній попит на нафту у найбільшому у світі споживачі нафти.

"Розмови про можливу рецесію в США, зазначені в недавніх протоколах ФРС, продовжують ставити під сумнів перспективи попиту на нафту, які на даний момент зводяться нанівець жорсткішими умовами пропозиції", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Індекс споживчих цін США зріс на 0,1% минулого місяця, що нижче за очікування економістів щодо зростання на 0,2% і зниження порівняно зі зростанням на 0,4% у лютому, підвищуючи очікування того, що ФРС, ймовірно, припинить підвищення ставок після можливого підвищення у травні.

Проте представники ФРС, оцінюючи можливі наслідки банківського стресу, спрогнозували "м'яку рецесію" наприкінці цього року.

"Ралі закінчилося через побоювання, що можлива рецесія в США послабить попит на сиру нафту", - сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities. - WTI піднялася вище 83 доларів за барель, що близько до найвищої технічної межі з грудня минулого року, що також викликало в інвесторів почуття обережності", - сказав він.

Адміністрація Байдена планує найближчим часом поповнити Стратегічний нафтовий резерв США і сподівається зробити це за нижчих нафтових цін, заявила в середу міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.

Проте ринок нафти різко виріс два тижні тому після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, такі як Росія, погодилися скоротити видобуток.

У результаті у другій половині 2023 року на світовому ринку нафти може виникнути напруженість, що призведе до зростання цін, заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.