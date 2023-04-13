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Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений экономического спада в США

Фото: нефть подешевела 13 апреля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в четверг, 13 апреля, после роста в течение двух сессий, при этом инвесторы по-прежнему проявляют сохраняющуюся обеспокоенность возможной рецессией в США и снижением спроса на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,2% до 87,13 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,2% до 83,11 долларов.

Оба контракта выросли на 2% в среду до самого высокого уровня более чем за месяц, так как данные по инфляции в США ослабили надежды, что Федеральная резервная система прекратит повышать процентные ставки.

Однако предыдущее ужесточение, которое подняло процентные ставки до самого высокого уровня с 2007 года, вызвало опасения, что внимание ФРС к сдерживанию инфляции может затормозить экономический рост и будущий спрос на нефть в крупнейшем в мире потребителе нефти.

"Разговоры о возможной рецессии в США, отмеченные в недавних протоколах ФРС, продолжают ставить под сомнение перспективы спроса на нефть, которые на данный момент сводятся на нет более жесткими условиями предложения", - сказал Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Индекс потребительских цен США вырос на 0,1% в прошлом месяце , что ниже ожиданий экономистов в отношении роста на 0,2% и снижения по сравнению с ростом на 0,4% в феврале, повышая ожидания того, что ФРС, вероятно, прекратит повышение ставок после возможного повышения в мае.

Однако представители ФРС, оценивая возможные последствия банковского стресса, спрогнозировали "мягкую рецессию" в конце этого года.

"Ралли закончилось из-за опасений, что возможная рецессия в США ослабит спрос на сырую нефть", - сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities. - WTI поднялась выше 83 долларов за баррель, что близко к самому высокому техническому пределу с декабря прошлого года, что также вызвало у инвесторов чувство осторожности", - сказал он.

Администрация Байдена планирует в ближайшее время пополнить Стратегический нефтяной резерв США и надеется сделать это при более низких ценах на нефть, заявила в среду министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

Тем не менее, рынок нефти резко вырос две недели назад после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, такие как Россия, согласились сократить добычу.

В результате во второй половине 2023 года на мировом рынке нефти может возникнуть напряженность, что приведет к росту цен, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Напомним, группа ОПЕК+ неожиданно решила сократить добычу нефти. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что сокращение странами-членами ОПЕК+ добычи нефти неразумно.

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Нафта