Світові ціни на нафту знижуються на тлі економічних проблем у США та Китаї

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,84% до 73,55 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,8% до 69,48 доларів за барель.

Минулого тижня обидва контракти падали четвертий тиждень поспіль, що стало найдовшою смугою щотижневих знижень з вересня 2022 через побоювання, що Сполучені Штати можуть вступити в рецесію через "значний ризик" історичного дефолту протягом перших двох тижнів червня.

Інвестори шукали безпечні притулки, такі як долар США, зміцнюючи валюту та роблячи товари, деноміновані у доларах, дорожчими для власників інших валют.

"Ціни на нафту, як і раніше, перебувають під тиском через мляві прогнози попиту, оскільки прогрес відновлення економіки Китаю здається нерівномірним", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг, додавши, що банківський крах США також викликав занепокоєння на ринку.

"З огляду на нерівномірне повторне відкриття в Китаї та побоювання, що США зіткнуться із уповільненням зростання в той час, коли дата X стелі боргу швидко наближається, настрої ринку щодо сирої нафти в кращому разі залишиться прохолодним", - сказав аналітик IG Тоні Сайкамор.

Проте світові постачання сирої нафти можуть скоротитися у другому півріччі, оскільки група ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, додатково скорочують видобуток, що знижує доступність високосірчистої нафти.

У квітні група оголосила, що деякі учасники скоротять видобуток ще приблизно на 1,16 млн. барелів на добу, в результаті чого загальний обсяг скорочень становитиме 3,66 млн. барелів на добу.

Однак Ірак не очікує подальшого скорочення видобутку нафти ОПЕК+ на своєму наступному засіданні у червні, заявив міністр нафти Іраку Хайан Абдель-Гані.

США можуть почати викуповувати нафту для Стратегічного нафтового резерву (SPR) після завершення розпорядження Конгресу про продаж у червні, заявила законодавцям міністр енергетики Дженніфер Гренхольм.

Тим часом лідери країн "Великої сімки" (G7) можуть оголосити про нові заходи на своїх зустрічах 19-21 травня, спрямованих на ухилення від санкцій за участю третіх країн. Посилення санкцій також буде спрямоване на те, щоб підірвати майбутнє виробництво енергії в Росії та обмежити торгівлю, що підтримує російські збройні сили.

Індія та Китай, імпортери нафти №3 та №1 у світі відповідно, були основними покупцями російської нафти з моменту введення ембарго Європейського Союзу у грудні.