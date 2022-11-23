Світові ціни на нафту знижуються: що спричинило

Ціни на нафту знизилися у середу, 23 листопада. Побоювання з приводу зниження попиту на паливо з боку Китаю на тлі посилення обмежень через COVID-19 нівелювали дані, що свідчать про більше споживання нафти в США минулого тижня, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2%, до 88,21 долара за барель у, тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 0,1% до 80,86 долара за барель.

Обидва еталонні контракти зросли приблизно на 1% у вівторок, оскільки Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Ірак та Алжир підкріпили коментарі міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що ОПЕК+ не розглядає можливості підвищення цін на нафту. Наступна зустріч ОПЕК відбудеться 4 грудня.

Тим часом, найбільший імпортер сирої нафти Китай бореться зі сплеском випадків захворювання на COVID-19, що посилило побоювання з приводу його економіки.

Пізно увечері у вівторок фінансовий центр Шанхай посилив правила для людей, які в'їжджають до міста, а Пекін закрив парки та музеї.

Трейдери також виявляють обережність напередодні публікації протоколу листопадового засідання Федеральної резервної системи США з питань політики, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

"Очікується, що ФРС сигналізує про уповільнення підвищення ставок, але будь-які несподівані яструбині заяви позначатимуться на настроях, підвищуючи курс долара США і чинячи тиск на ціни на сировинні товари", - додала Тенг.

За даними Американського інституту нафти, згідно з джерелами на ринку, запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 18 листопада, підтримали ціни на нафту в середу.

Певну підтримку ринку також надала невизначеність щодо того, як Росія відреагує на плани країн Великої сімки (G7) обмежити ціни на російську нафту.

Цінову межу має бути оголошено найближчим часом, заявив у вівторок високопосадовець Міністерства фінансів США, додавши, що він, ймовірно, коригуватиметься кілька разів на рік.