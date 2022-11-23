ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світові ціни на нафту знижуються: що спричинило

Новость на русском →
Токіо, Середа 23 листопада 2022 08:38
Світові ціни на нафту знижуються: що спричинило Фото: Ціни на нафту впали 23 листопада (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знизилися у середу, 23 листопада. Побоювання з приводу зниження попиту на паливо з боку Китаю на тлі посилення обмежень через COVID-19 нівелювали дані, що свідчать про більше споживання нафти в США минулого тижня, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2%, до 88,21 долара за барель у, тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 0,1% до 80,86 долара за барель.

Обидва еталонні контракти зросли приблизно на 1% у вівторок, оскільки Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Ірак та Алжир підкріпили коментарі міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що ОПЕК+ не розглядає можливості підвищення цін на нафту. Наступна зустріч ОПЕК відбудеться 4 грудня.

Тим часом, найбільший імпортер сирої нафти Китай бореться зі сплеском випадків захворювання на COVID-19, що посилило побоювання з приводу його економіки.

Пізно увечері у вівторок фінансовий центр Шанхай посилив правила для людей, які в'їжджають до міста, а Пекін закрив парки та музеї.

Трейдери також виявляють обережність напередодні публікації протоколу листопадового засідання Федеральної резервної системи США з питань політики, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

"Очікується, що ФРС сигналізує про уповільнення підвищення ставок, але будь-які несподівані яструбині заяви позначатимуться на настроях, підвищуючи курс долара США і чинячи тиск на ціни на сировинні товари", - додала Тенг.

За даними Американського інституту нафти, згідно з джерелами на ринку, запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 18 листопада, підтримали ціни на нафту в середу.

Певну підтримку ринку також надала невизначеність щодо того, як Росія відреагує на плани країн Великої сімки (G7) обмежити ціни на російську нафту.

Цінову межу має бути оголошено найближчим часом, заявив у вівторок високопосадовець Міністерства фінансів США, додавши, що він, ймовірно, коригуватиметься кілька разів на рік.

Нагадаємо, світові ціни на нафту за минулий тиждень впали на 10% через побоювання з приводу послаблення попиту в Китаї та подальшого підвищення процентних ставок у США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"