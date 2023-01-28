Світові ціни на нафту цього тижня перейшли до зниження: що вплинуло на ринок

Ціни на нафту знизилися, у п'ятницю 27 січня, внаслідок чого було перервано тенденцію зростання попередніх двох тижнів. На ринок впливає зростання пропозиції російської нафти, дані про економічне зростання США та надії на швидке відновлення попиту в Китаї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,9%, до 86,66 доларів за барель, що лише на 3 центи вище, ніж минулого тижня. Нафта WTI подешевшала на 1,6% до 79,68 доларів, що на 2% нижче за тиждень раніше.
Відвантаження нафти з балтійських портів Росії цього місяця збільшаться на 50% порівняно з груднем, оскільки продавці намагаються задовольнити високий попит в Азії та отримати вигоду від зростання світових цін на енергоносії.
"Якщо російські поставки залишаться високими наступного місяця, нафта, ймовірно, продовжить знижуватися", - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital LLC у Нью-Йорку.
Представники ОПЕК+ зустрінуться наступного тижня, щоб обговорити рівні видобутку нафти, при цьому джерела із групи виробників нафти не очікують жодних змін у поточній політиці видобутку.
Наступне рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок буде ухвалено на засіданні 31 січня і 1 лютого на тлі зниження інфляції та зростання валового внутрішнього продукту в четвертому кварталі на 2,9% - вище, ніж очікувалося.
Збільшення запасів цього тижня в Кушингу, центрі ціноутворення нафтових ф'ючерсів на NYMEX, на 4,2 млн барелів також чинило тиск на ринок.
У Китаї кількість випадків COVID-19 знизилася на 72% порівняно з піковим значенням на початку цього місяця, тоді як щоденна смертність серед пацієнтів із COVID-19 у лікарнях знизилася на 79% порівняно з піковим значенням, що вказує на нормалізацію китайської економіки та підвищує очікування відновлення попиту на нафту.
Нагадаємо, ціни на нафту 24 січня зросли до максимуму від початку грудня. На ціни вплинули надії на відновлення попиту на паливо найбільшого імпортера Китаю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .