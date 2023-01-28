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Мировые цены на нефть на этой неделе перешли к снижению: что повлияло на рынок

Фото: цены на нефть упали по итогам недели (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились, в пятницу 27 января, в результате чего была прервана тенденция роста предыдущих двух недель. На рынок влияет рост предложения российской нефти, данные об экономическом росте США и надежды на быстрое восстановление спроса в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,9%, до 86,66 долларов за баррель, что всего на 3 цента выше, чем на прошлой неделе. Нефть WTI подешевела на 1,6% до 79,68 долларов, что на 2% ниже, чем неделей ранее.

Отгрузки нефти из балтийских портов России в этом месяце увеличатся на 50% по сравнению с декабрем, поскольку продавцы пытаются удовлетворить высокий спрос в Азии и извлечь выгоду из роста мировых цен на энергоносители.

"Если российские поставки останутся высокими в следующем месяце, нефть, вероятно, продолжит снижаться", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке.

Представители ОПЕК+ встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить уровни добычи нефти, при этом источники из группы производителей нефти не ожидают никаких изменений в текущей политике добычи.

Следующее решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам будет принято на заседании 31 января и 1 февраля на фоне снижения инфляции и роста валового внутреннего продукта в четвертом квартале на 2,9% - выше, чем ожидалось.

Увеличение запасов на этой неделе в Кушинге, центре ценообразования нефтяных фьючерсов на NYMEX, на 4,2 млн баррелей также оказало давление на рынок.

В Китае число случаев COVID-19 снизилось на 72% по сравнению с пиковым значением в начале этого месяца, в то время как ежедневная смертность среди пациентов с COVID-19 в больницах снизилась на 79% по сравнению с пиковым значением, что указывает на нормализацию китайской экономики и повышает ожидания восстановление спроса на нефть.

Напомним, цены на нефть 24 января выросли до максимума с начала декабря. На цены повлияли надежи на восстановление спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера Китая.

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