Світові ціни на нафту ростуть на тлі проблем з поставками з Венесуели та РФ, - Reuters

Так, ф’ючерсні контракти на нафту Brent подешевшали на 1 цент і становили 62,37 долара за барель, водночас американська нафта WTI подорожчала на 1 цент – до 58,39 долара за барель.

Починаючи з 16 грудня, коли котирування майже досягли п’ятирічного мінімуму, обидва нафтові бенчмарки додали в ціні близько 6%.

За даними США, економіка країни в третьому кварталі 2025 року продемонструвала найшвидші темпи зростання за останні два роки, що було зумовлено активними споживчими витратами та стрімким відновленням експорту.

Водночас минулого тижня комерційні запаси нафти у США збільшилися на 2,39 млн барелів, запаси бензину – на 1,09 млн барелів, а дистилятів – на 685 тисяч барелів.

Аналітики Haitong Futures зазначають, що з боку пропозиції ключовим чинником зростання цін стали перебої з експортом венесуельської нафти.