Світові ціни на нафту різко підскочили на тлі обміну ударами між Ізраїлем та Іраном

Що відбувається з цінами

Після іранського ракетного удару по Ізраїлю та подальшої відповіді Ізраїлю ринки відреагували різким зростанням. В азійських торгах Brent піднялася до 96,64 долара - зростання на 3,8%. WTI зросла на 4,6% до 94,68 долара.

З початку конфлікту наприкінці лютого Brent сягала максимуму 126 доларів за барель. Зростання цін на пальне розкручує інфляцію по всьому світу і підриває рейтинги Трампа.

Чому ринки нервують

Трейдери бояться, що обмін ударами може перерости у повернення до повномасштабного конфлікту і поховати надії на угоду щодо відкриття Ормузької протоки.

Через неї зазвичай проходить п'ята частина світових поставок нафти, але вона фактично закрита її з кінця лютого 2026 року.

Як пише FT, агресивне прагнення Трампа до угоди стримує зростання цін. Ринки вірять, що президент зробить усе можливе для завершення війни.