Світові ціни на нафту продовжили зниження: що стало причиною

Ціни на нафту продовжують знижуватися в середу, 15 лютого, оскільки набагато більше, ніж очікувалося, зростання запасів сирої нафти в США та очікування подальшого підвищення відсоткових ставок викликали побоювання щодо перспективи зниження попиту на паливо та економічного спаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,8% до 84,86 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,9% до 78,38 доларів.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 10,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 10 лютого, згідно з джерелами Американського інституту нафти (API).

"Дані API чинять зростаючий тиск на ринок нафти, тому що це буде восьмий тиждень зростання запасів... Млявий попит на ринку США продовжить знижувати ціни на нафту в найближчій перспективі", - кажуть аналітики Haitong Futures.

Тим часом представник Федеральної резервної системи заявив, що центральному банку США необхідно буде продовжувати поступово підвищувати відсоткові ставки, щоб перемогти інфляцію після того, як дані показали, що споживчі ціни в США в січні прискорили зростання.

"Тепер ми очікуємо, що FOMC (комітет ФРС з відкритих ринків) продовжить посилення на другий квартал і очікуємо підвищення ставок на 25 б.п." - зазначають аналітики.

Також тиск на ціни на сиру нафту чинив оголошення Міністерства енергетики США цього тижня про те, що воно продасть 26 млн. барелів нафти з національного стратегічного резерву, який вже знаходиться на найнижчому рівні приблизно за чотири десятиліття.

Ціни отримали деяку підтримку з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка підвищила свій прогноз зростання світового попиту на нафту у 2023 році у своєму першому за кілька місяців перегляді у бік підвищення у зв'язку з відкриттям Китаю та знизила прогнози поставок для основних виробників, що не входять до ОПЕК, що вказує на посилення ринку.

Світовий попит на нафту зросте цього року на 2,32 млн. барелів на добу, або на 2,3%, заявила ОПЕК, підвищивши прогноз з лютого на 100 000 барелів на добу.