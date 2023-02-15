Мировые цены на нефть продолжили снижение: что стало причиной

Цены на нефть продолжают снижаться в среду, 15 февраля, так как гораздо больший, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в США и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок вызвали опасения по поводу перспективы снижения спроса на топливо и экономического спада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,8% до 84,86 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,9% до 78,38 долларов.

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 10,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 10 февраля, согласно источникам Американского института нефти (API).

"Данные API оказывают растущее давление на рынок нефти, так как это будет восьмая неделя роста запасов… Вялый спрос на рынке США продолжит снижать цены на нефть в ближайшей перспективе", - говорят аналитики Haitong Futures.

Между тем, представитель Федеральной резервной системы заявил, что центральному банку США необходимо будет продолжать постепенно повышать процентные ставки, чтобы победить инфляцию после того, как данные показали, что потребительские цены в США в январе ускорили рост.

"Теперь мы ожидаем, что FOMC (комитет ФРС по открытым рынкам) продлит ужесточение на второй квартал и ожидаем повышения ставок на 25 б.п." - отмечают аналитики.

Также давление на цены на сырую нефть оказало объявление Министерства энергетики США на этой неделе о том, что оно продаст 26 млн в баррелей нефти из национального стратегического резерва, который уже находится на самом низком уровне примерно за четыре десятилетия.

Цены получили некоторую поддержку со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая повысила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году в своем первом за несколько месяцев пересмотре в сторону повышения в связи с открытием Китая и снизила прогнозы поставок для основных производителей, не входящих в ОПЕК, что указывает на ужесточение рынка.

Мировой спрос на нефть вырастет в этом году на 2,32 млн баррелей в сутки, или на 2,3%, заявила ОПЕК, повысив прогноз с февраля на 100 000 баррелей в сутки.