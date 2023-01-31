Світові ціни на нафту продовжили падіння: що впливає на вартість

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,38% до 84,18 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,42% - до 77,57 доларів за барель.

"Нафтові ринки зазнають знижувального тиску, оскільки напередодні засідання ФРС переважають угоди без ризику, а долар США зміцнюється", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Вона додала, що перспективи попиту, як і раніше, невизначені, оскільки російський експорт, схоже, не стосуватиметься санкцій, попри відновлення роботи Китаю.

Інвестори очікують, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів 1 лютого, а Банк Англії та Європейський центральний банк підвищать їх на півпункту наступного дня. Вищі ставки можуть уповільнити світову економіку та послабити попит на нафту.

Ринок також звертає увагу на заплановану на 1 лютого віртуальну зустріч міністрів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інших країн, включаючи Росію, групу відому як ОПЕК+.

Очікується, що комісія порекомендує зберегти поточну політику групи виробників нафти без змін, коли збереться цього тижня. У жовтні ОПЕК+ погодилася скоротити свій видобуток на 2 млн барелів на добу, що становить близько 2% світового попиту, з листопада до кінця 2023 року.

Росія продовжує постачати свою нафту на світовий ринок, попри заборону Європейського Союзу та обмеження цін G7, запроваджене у зв'язку з її вторгненням в Україну, що чинило тиск на ціни.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) трохи підвищив прогноз глобального зростання на 2023 рік до 2,9% через "напрочуд стійкий" попит у США та Європі, зниження цін на енергоносії та відновлення роботи економіки Китаю після того, як Пекін відмовився від своїх суворих обмежень COVID-19.