Мировые цены на нефть продолжили падение: что влияет на стоимость

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,38% до 84,18 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,42% до 77,57 долларов за баррель.

"Нефтяные рынки испытывают понижательное давление, поскольку в преддверии заседания ФРС преобладают сделки без риска, а доллар США укрепляется", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Она добавила, что перспективы спроса по-прежнему неопределенны, поскольку российский экспорт, похоже, не затронут санкциями, несмотря на возобновление работы Китая.

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов 1 февраля, а Банк Англии и Европейский центральный банк повысят их на полпункта на следующий день. Более высокие ставки могут замедлить мировую экономику и ослабить спрос на нефть.

Рынок также обращает внимание на запланированную на 1 февраля виртуальную встречу министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других стран, включая Россию, группу, известную как ОПЕК+.

Ожидается, что комиссия порекомендует сохранить текущую политику группы производителей нефти без изменений, когда соберется на этой неделе. В октябре ОПЕК+ согласилась сократить свою добычу на 2 млн баррелей в сутки, что составляет около 2% мирового спроса, с ноября до конца 2023 года.

Россия продолжает поставлять свою нефть на мировой рынок, несмотря на запрет Европейского Союза и ограничение цен G7, введенное в связи с ее вторжением в Украину, что оказало давление на цены.

Международный валютный фонд (МВФ) немного повысил прогноз глобального роста на 2023 год до 2,9% из-за "удивительно устойчивого" спроса в США и Европе, снижения цен на энергоносители и возобновления работы экономики Китая после того, как Пекин отказался от своих строгих ограничений на COVID-19.