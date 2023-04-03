Світові ціни на нафту підскочили на 5% після несподіваної заяви ОПЕК+

Нафта марки Brent зросла на 5,5% до 84,26 долара за барель Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 5,6% до 79,90 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, включаючи Росію, шокували ринки, оголосивши в неділю про скорочення видобутку приблизно на 1,16 млн барелів на добу.

Очікувалося, що група, відома як ОПЕК+, збереже своє раніше ухвалене рішення про скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу до грудня на своєму щомісячному засіданні у понеділок.

Зобов'язання доводять загальний обсяг скорочень ОПЕК+ до 3,66 млн барелів на добу, що дорівнює 3,7% світового попиту.

В результаті Goldman Sachs знизив свій прогноз видобутку ОПЕК+ на кінець 2023 року на 1,1 млн барелів на добу та підвищив прогноз ціни на нафту Brent до 95 та 100 доларів за барель на 2023 та 2024 роки відповідно.

Goldman підрахував, що скорочення видобутку може призвести до зростання нафтових цін на 7%, що сприятиме збільшенню доходів Саудівської Аравії та ОПЕК+ від продажу нафти.

Деякі аналітики сумніваються у доцільності додаткового скорочення видобутку ОПЕК+.

"Важко повірити в "попереджувальні" та "попереджувальні" докази, особливо зараз, коли банківська криза відступила, а Brent знову поповзла вгору до 80 доларів з 15-місячного мінімуму на початку березня", - Вандана Харі, засновник компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Минулого місяця ціна на нафту марки Brent впала до 70 доларів за барель, найнижчого рівня за 15 місяців, через побоювання, що глобальна банківська криза та зростання відсоткових ставок вдарять по попиту, незважаючи на зниження видобутку нафти ОПЕК у березні через ремонту нафтових родовищ в Анголі та зупинки експорту з деяких з іракських родовищ.

"Суть у тому, що Вашингтон і Ер-Ріяд просто мають різні цільові ціни для своїх ключових політичних ініціатив", - заявила аналітик RBC Capital Хеліма Крофт.

Аналітики JP Morgan кажуть, що цей крок стався пізніше, ніж вони очікували, і повільна реакція на нижчі ціни вплине на загальні баланси і може відстрочити вплив цін.

"Починаючи з листопада, наш глобальний баланс попиту та пропозиції на нафту свідчив про те, що необхідні рішучі заходи політики, щоб тримати під контролем глобальні надлишки нафти", - заявили вони.

Тим часом видобуток сирої нафти в США зріс у січні до 12,46 млн барелів на добу, що є найвищим показником з березня 2020 року.