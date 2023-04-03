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Мировые цены на нефть подскочили более чем на 5% после неожиданного заявления ОПЕК+

Фото: цены на нефть растут после решения ОПЕК+ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в понедельник, 3 апреля, более чем на 5% после неожиданного заявления ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи, что крупнейший производитель Саудовская Аравия назвал мерой предосторожности для поддержания стабильности рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent выросла 5,5% до 84,26 доллара за баррель Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 5,6% до 79,90 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, включая Россию, шокировали рынки, объявив в воскресенье о сокращении добычи примерно на 1,16 млн баррелей в сутки.

Ожидалось, что группа, известная как ОПЕК+, сохранит свое ранее принятое решение о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки до декабря на своем ежемесячном заседании в понедельник.

Обязательства доводят общий объем сокращений ОПЕК+ до 3,66 млн баррелей в сутки, что равно 3,7% мирового спроса.

В результате Goldman Sachs понизил свой прогноз добычи ОПЕК+ на конец 2023 года на 1,1 млн баррелей в сутки и повысил прогноз цены на нефть Brent до 95 и 100 долларов за баррель на 2023 и 2024 годы соответственно.

Goldman подсчитал, что сокращение добычи может привести к росту цен на нефть на 7%, что будет способствовать увеличению доходов Саудовской Аравии и ОПЕК+ от продажи нефти.

Некоторые аналитики сомневаются в целесообразности дополнительного сокращения добычи ОПЕК+.

"Трудно поверить в "упреждающие" и "предупредительные" доводы, особенно сейчас, когда банковский кризис отступил, а Brent снова поползла вверх к 80 долларам с 15-месячного минимума в начале марта", - Вандана Хари, основатель компании по анализe рынку нефти Vanda Insights.

В прошлом месяце цена на нефть марки Brent упала до 70 долларов за баррель, самого низкого уровня за 15 месяцев, из-за опасений, что глобальный банковский кризис и рост процентных ставок ударят по спросу, несмотря на снижение добычи нефти ОПЕК в марте из-за ремонта нефтяных месторождений в Анголе и остановки экспорта из некоторых из иракских месторождений.

"Суть в том, что у Вашингтона и Эр-Рияда просто разные целевые цены для своих ключевых политических инициатив", - заявила аналитик RBC Capital Хелима Крофт.

Аналитики JP Morgan говорят, что этот шаг произошел позже, чем они ожидали, и медленная реакция на более низкие цены окажет ограниченное влияние на общие балансы и может отсрочить влияние цен.

"Начиная с ноября наш глобальный баланс спроса и предложения на нефть свидетельствовал о том, что необходимы решительные меры политики, чтобы держать под контролем глобальные излишки нефти", - заявили они.

Между тем, добыча сырой нефти в США выросла в январе до 12,46 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с марта 2020 года

Напомним, администрация президента США Джо Байдена заявила, что сокращение странами-членами ОПЕК+ добычи нефти неразумно.

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Нафта