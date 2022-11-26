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Світові ціни на нафту падають третій тиждень поспіль, втративши ще 5%

Фото: Ціни на нафту впали ще на 5% за останній тиждень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали на 2% у п'ятницю, 25 листопада, завершивши тиждень, відзначений побоюваннями щодо попиту з боку Китаю та переговорами щодо обмеження західних цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2% до 83,63 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 2,1%, до 76,28 доларів за барель

Обидва контракти показали своє третє зниження поспіль після досягнення 10-місячного мінімуму цього тижня. Brent завершила тиждень зниженням на 4,6%, а WTI впала на 4,7%.

Тим часом, дипломати G7 та Європейського Союзу обговорюють обмеження цін на російську нафту в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель, але угоди досі не досягнуто. Зустріч представників уряду ЄС, запланована на вечір п'ятниці для обговорення пропозиції, скасовано, заявили дипломати ЄС.

Ціль полягає в тому, щоб обмежити доходи для фінансування війни РФ проти України, не порушуючи світові ринки нафти, але запропонований рівень в цілому відповідає тому, що вже платять азіатські покупці.

Польща шукає підтримки Німеччини, щоб ввести санкції ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба", щоб Варшава могла відмовитися від угоди щодо купівлі російської нафти наступного року без сплати штрафів, повідомили два джерела, знайомі з переговорами.

Очікується, що торги залишатимуться обережними напередодні угоди про цінову стелю, яка має набути чинності 5 грудня, коли набуде чинності заборона ЄС на російську нафту, та напередодні наступного засідання ОПЕК+ 4 грудня.

Нагадаємо, світові ціни на нафту за попередній тиждень впали на 10% через побоювання з приводу послаблення попиту в Китаї та подальшого підвищення процентних ставок у США.

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