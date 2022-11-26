Мировые цены на нефть падают третью неделю подряд, потеряв еще 5%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2% до 83,63 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 2,1%, до 76,28 долларов за баррель

Оба контракта показали свое третье недельное снижение подряд после достижения 10-месячного минимума на этой неделе. Brent завершила неделю снижением на 4,6%, а WTI упала на 4,7%.

Между тем, дипломаты G7 и Европейского Союза обсуждают ограничение цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель, но соглашение до сих пор не достигнуто . Встреча представителей правительства ЕС, запланированная на вечер пятницы для обсуждения предложения, была отменена, заявили дипломаты ЕС.

Цель состоит в том, чтобы ограничить доходы для финансирования войны РФ против Украины, не нарушая мировые рынки нефти, но предлагаемый уровень в целом соответствует тому, что уже платят азиатские покупатели .

Польша ищет поддержки Германии, чтобы ввести санкции ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода "Дружба", чтобы Варшава могла отказаться от сделки по покупке российской нефти в следующем году без уплаты штрафов, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

Ожидается, что торги будут оставаться осторожными в преддверии соглашения о ценовом потолке, которое должно вступить в силу 5 декабря, когда вступит в силу запрет ЕС на российскую нефть, и в преддверии следующего заседания ОПЕК+ 4 декабря.