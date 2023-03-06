Світові ціни на нафту падають на початку тижня: що стало причиною
Ціни на нафту знижуються в понеділок, 6 березня, після того, як Китай встановив нижчу, ніж очікувалося, ціль економічного зростання цього року на рівні близько 5%. Крім того, а інвестори з обережністю чекають на виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,7% до 85,25 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) також знизилися на 0,7% до 79,12 доларів за барель.
"Нафта, як і раніше, перебуває в стані перетягування каната між оптимізмом щодо відновлення роботи Китаю і нервозністю з приводу того, що ФРС завдає шкоди економіці США", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.
Прогноз зростання Китаю, оголошений у неділю, був нижчим від його цільового показника зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 5,5% минулого року. ВВП зріс минулого року лише на 3%.
Обидва зразки нафти зросли більш ніж на 1 долар у п'ятницю після того, як два джерела повідомили Reuters, що повідомлення про те, що Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість виходу з ОПЕК, було неточним.
Водночас, на ціни на нафту, ймовірно, вплине підвищення ставок по всьому світу, оскільки глобальні центральні банки посилюють політику через побоювання зростання інфляції. Трейдери почали враховувати підвищення ставок у всьому світі, але сподіваються на менше підвищення, ніж минулого року.
Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл дасть свідчення в Конгресі у вівторок і середу, де йому, ймовірно, буде поставлено питання про те, чи потрібні більші підвищення в країні, найбільшій у світі за споживанням нафти.
На вихідних президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що "ймовірно" вони підвищать процентні ставки цього місяця, щоб стримати інфляцію.
Нагадаємо, доходи бюджету Росії від нафти та газу в лютому 2023 року впали майже вдвічі після того, як набули чинності західні обмеження на сиру нафту та нафтопродукти, а експорт газу до Європи скоротився.
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