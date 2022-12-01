Світові ціни на нафту падають перед зустріччю ОПЕК+

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,3% до 86,72 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 0,2%, до 80,38 доларів.

Контракти на еталонну нафту зросли більш ніж на 2 долари у середу на тлі послаблення долара та оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї.

"Ринок залишається невпевненим у рішенні ОПЕК, деякі очікують на скорочення, тоді як інші припускають, що пролонгація поточної угоди більш ймовірна", - йдеться в записці аналітиків ANZ.

Аналітики додали, що ринок також готується до впливу європейських санкцій на російську нафту.

Організація країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію (ОПЕК+), має провести онлайн-засідання 4 грудня.

Рішення про проведення зборів фактично свідчить про малу ймовірність зміни політики, повідомили джерела агентству Reuters в середу, оскільки група оцінює вплив обмеження цін на нафту з Росії на ринок, що насувається.

Тим часом настрій покращився завдяки зміні стратегії Китаю щодо боротьби з COVID-19, що вселяє оптимізм щодо відновлення попиту на нафту в Китаї.

Китайські міста Гуанчжоу та Чунцін оголосили про послаблення обмежень COVID у середу, наступного дня після того, як демонстранти на півдні Гуанчжоу зіткнулися з поліцією на тлі низки протестів проти найжорсткіших у світі обмежень.

У той час, як нові спалахи в Китаї можуть вплинути на активність у найближчому майбутньому, Міжнародний валютний фонд заявив у середу, що є можливості для безпечної корекції політики щодо COVID, яка може дозволити економічному зростанню прискоритися у 2023 році.

Проте, згідно з офіційними даними PMI, опублікованими в середу, ділова активність у Китаї в листопаді ще більше знизилася, що викликало побоювання з приводу наступного року.

Зниження запасів сирої нафти у США також обмежило зниження цін у четвер.