RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мировые цены на нефть падают перед встречей ОПЕК+

Фото: Цены на нефть падают 1 декабря перед встречей ОПЕК+ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в четверг, 1 декабря, из-за сохраняющейся неопределенности в преддверии воскресной встречи ОПЕК+. Ослабление ограничений на COVID в крупнейшем в мире импортере сырой нефти Китае остановило снижение цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,3% до 86,72 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 0,2%, до 80,38 долларов.

Контракты на эталонную нефть выросли более чем на 2 доллара в среду на фоне ослабления доллара и оптимизма по поводу восстановления спроса в Китае.

"Рынок остается неуверенным в решении ОПЕК, некоторые ожидают сокращения, в то время как другие предполагают, что пролонгация текущей сделки более вероятна", - говорится в записке аналитиков ANZ.

Аналитики добавили, что рынок также готовится к влиянию европейских санкций на российскую нефть.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию (ОПЕК+), должна провести онлайн-заседание 4 декабря.

Решение о проведении собрания фактически свидетельствует о малой вероятности изменения политики, сообщили источники агентству Reuters в среду, поскольку группа оценивает влияние надвигающегося ограничения цен на нефть из России на рынок.

Между тем настроение улучшилось благодаря изменению стратегии Китая по борьбе с COVID-19, что вселяет оптимизм в отношении восстановления спроса на нефть в Китае.

Китайские города Гуанчжоу и Чунцин объявили об ослаблении ограничений COVID в среду, на следующий день после того, как демонстранты на юге Гуанчжоу столкнулись с полицией на фоне череды протестов против самых жестких в мире ограничений.

В то время как новые вспышки в Китае могут повлиять на активность в ближайшем будущем, Международный валютный фонд заявил в среду, что есть возможности для безопасной кооррекции политики в отношении COVID, которая может позволить экономическому росту ускориться в 2023 году.

Тем не менее, согласно официальным данным PMI, опубликованным в среду, деловая активность в Китае в ноябре еще больше снизилась, что вызвало опасения по поводу следующего года.

Снижение запасов сырой нефти в США также ограничило снижение цен в четверг.

Напомним, цены на нефть падали три недели подряд. Brent завершила прошлую неделю снижением на 4,6%, а WTI упала на 4,7%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта