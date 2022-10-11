Світові ціни на нафту падають другий день поспіль: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,3% до 95,92 доларів. Американська нафта West Texas Intermediate впала на 0,4% - до 90,73 доларів за барель.

Долар виріс у вівторок, оскільки побоювання щодо зростання відсоткових ставок та геополітичної напруженості турбують інвесторів.

Сильний долар знижує попит на нафту, роблячи її дорожчою для покупців, які використовують інші валюти.

Підвищення ставок на сьогоднішній день почало уповільнювати економіку, і весь удар посилення політики не відчуватиметься найближчими місяцями, заявила віце-голова ФРС Лаель Брейнард.

"Хороші дані щодо зайнятості зміцнили очікування ще одного підвищення ставки на 75 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного місяця, залишивши ризик зниження світового попиту на нафту", - зазначають аналітики ANZ Research.

Аналітики додали, що послідовна нульова політика COVID-19 у Китаї напередодні з'їзду Комуністичної партії "не допомагає" попиту.

Щоб обмежити втрати, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, (ОПЕК+) минулого тижня вирішили знизити свою мету з видобутку на 2 мільйони барелів на день, що ще більше посилило побоювання щодо скорочення постачання нафти.

"Найважливішим є бичачий сигнал, який ОПЕК+ посилає тут, реагуючи на короткострокову динаміку ринку і намагаючись стабілізувати або підвищити ціни, незважаючи на середню думку про те, що зростання попиту випереджатиме зростання пропозиції до кінця року", - сказав керуючий партнер Стівен Іннес . у SPI Asset Management.

Санкції ЄС щодо російської нафти та нафтопродуктів набудуть чинності у грудні та лютому відповідно, а минулого тижня блок остаточно схвалив нову серію санкцій проти Росії, включаючи обмеження цін на експорт російської нафти.

Індія підтримує "здоровий діалог" з Росією та розгляне пропозиції після оголошеної зміни прав власності на нафтогазовий проект "Сахалін-1", заявив міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі. У п'ятницю Росія видала ухвалу, що дозволяє їй конфіскувати 30% акцій Exxon Mobil і наділяє російську державну компанію повноваженнями вирішувати, чи можуть іноземні акціонери, включаючи індійську ONGC Videsh, зберегти свою участь у проекті.