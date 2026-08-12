Світові поставки під загрозою: землетрус паралізував експорт кави з Колумбії

Головний порт Колумбії з експорту кави - Буенавентура - виявився практично відрізаним від транспортного сполучення через численні завали та руйнування доріг на шляху до тихоокеанського узбережжя.

"Наразі операції з кавою призупинені. Можливо, відбуватимуться окремі, але на цей момент експорт кави зупинено. Наразі немає конкретної офіційної інформації про те, коли дорогу буде повністю відкрито", - заявив голова галузевої асоціації колумбійських експортерів кави (Asoexport) Густаво Гомес.

Альтернативні порти країни у Картахені та Санта-Марті на карибському узбережжі працюють без серйозних збоїв. Однак швидко перенаправити туди логістичні потоки неможливо через гостру нестачу вантажного транспорту.

Проблеми у виробничих регіонах

Ситуацію ускладнює те, що саме зараз активний збір урожаю триває у південних департаментах (Каука, Наріньйо, Вальє-дель-Каука та Уїла), які традиційно експортують продукцію саме через Буенавентуру.

Крім того, більшість переробних та транспортних підприємств розташовані поруч із епіцентром землетрусу.

"Поки що не надходило повідомлень про серйозні структурні пошкодження виробничих потужностей, однак на роботу впливають відключення електроенергії, проблеми зі зв’язком та особисті наслідки для працівників, зокрема для тих, хто втратив свої домівки", - зазначив Гомес.

Вплив на світовий ринок кави

Колумбія є третім за величиною виробником кави у світі (поступаючись лише Бразилії та В'єтнаму) та забезпечує близько 7% світового обсягу. Також країна посідає друге місце у світі за постачанням високоякісних сортів.

У 2025 році обсяг виробленої в країні кави сягнув 13,4 млн мішків (по 60 кг кожен). Щомісяця Колумбія відправляє на експорт близько 1 млн мішків.

Через це кожен день простою логістики призводить до значних затримок світових поставок, а накопичення запасів створюватиме черги на відвантаження навіть після відновлення руху.