Світове виробництво автомобілів у 2024 році скоротилось: опубліковано нову статистику

Зазначається, що це на 1% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 47,5 млн штук. Легких комерційних автомобілів виготовлено 15,7 млн одиниць, а повнорозмірних вантажних авто – 2,7 млн авто. Тираж автобусів склав 204 тисячі машин.

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де лише за останні три місяці було виготовлено майже 21,5 млн одиниць автотранспорту. Друге місце посідає США, з результатом у 8,1 млн автомобілів. Третій результат продемонструвала Японія з показником у 6 млн авто.

Також у першу п’ятірку потрапили Індія та Мексика з результатом у 4,6 та 3,2 млн машин відповідно.