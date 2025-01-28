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Світове виробництво автомобілів у 2024 році скоротилось: опубліковано нову статистику

Фото: світове виробництво автомобілів у 2024 році скоротилось (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), за 9 місяців 2024 року глобальне виробництво автотранспорту склало 66,1 млн одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу OICA.

Зазначається, що це на 1% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 47,5 млн штук. Легких комерційних автомобілів виготовлено 15,7 млн одиниць, а повнорозмірних вантажних авто – 2,7 млн авто. Тираж автобусів склав 204 тисячі машин.

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де лише за останні три місяці було виготовлено майже 21,5 млн одиниць автотранспорту. Друге місце посідає США, з результатом у 8,1 млн автомобілів. Третій результат продемонструвала Японія з показником у 6 млн авто.

Також у першу п’ятірку потрапили Індія та Мексика з результатом у 4,6 та 3,2 млн машин відповідно.

 

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Автомобільний ринок