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Мировое производство автомобилей в 2024 году сократилось: опубликована новая статистика

Фото: мировое производство автомобилей в 2024 году сократилось (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), за 9 месяцев 2024 года глобальное производство автотранспорта составило 66,1 млн единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу OICA.

Отмечается, что это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 47,5 млн штук. Легких коммерческих автомобилей изготовлено 15,7 млн единиц, а полноразмерных грузовых авто - 2,7 млн авто. Тираж автобусов составил 204 тысячи машин.

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где только за последние три месяца было изготовлено почти 21,5 млн единиц автотранспорта. Второе место занимает США, с результатом в 8,1 млн автомобилей. Третий результат продемонстрировала Япония с показателем в 6 млн авто.

Также в первую пятерку попали Индия и Мексика с результатом в 4,6 и 3,2 млн машин соответственно.

 

 

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Автомобильный рынок