Світоліна зустрінеться з Вінус Вільямс на старті Вімблдона-2023

Провідні вітчизняні тенісистки отримали перших суперниць в основній сітці трав'яного мейджора. Найтитулованішій українці дісталася іменита суперниця.

Світоліна вийде на корт проти 43-річної Вільямс. Матч запланований на 3 липня. Обидві отримали вайлдкард від організаторів для участі в турнірі. Українська тенісистка веде за особистими зустрічами (3:1) та в сезоні-2023 провела більше матчів.

Вільямс-старша нещодавно перемогла італійку Джорджі на старті турніру в Бірмінгемі, але в другому раунді програла Остапенко з Латвії. Загалом американка провела три поєдинки на траві цьогоріч. Раніше вона вилетіла від швейцарки Наеф у нідерландському Гертогенбосі.

Хто така Вінус Вільямс

Уродженка Каліфорнії, у тур потрапила в 14 років. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1997 році та відразу дійшла до фіналу US Open.

Пік кар'єри припав на початок 2000-х. Тоді здобула 5 титулів на Вімблдоні та двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США. Виграла "золото" Олімпіади в Сіднеї та перемогла на WTA Finals-2008. Ще 14 титулів серії "Гренд Слем" узяла в парному розряді.

Загалом здобула 49 індивідуальних титулів. Старша сестра Серени Вільямс – найсильнішої тенісистки першої чверті XXI століття.