Світоліна зустрілась з українськими дітьми, повернутими з окупації та депортації, - ОП

За його словами, тренування Еліна провела з відомим українським колишнім тенісистом, а нині військовим, Сергієм Стаховським.

"Подія об’єднала командні ігри, базові тенісні вправи та тепле, невимушене спілкування. Спільна гра, фізична активність і тепла атмосфера допомагає відновити довіру, зняти напругу, повернути відчуття дитинства. І найголовніше - нагадують: вони не самі, і поруч є люди, які підтримують", - зазначив Єрмак.



Еліна Світоліна та Сергій Стаховський зустрілися з дітьми, повернутими з окупації та депортації (t.me/ermaka2022)

За його словами, Україна працює не лише над поверненням дітей додому.

"Прагнемо, щоб кожен із них відчув, що вдома його чекають - і що тут знову можна радіти, навчатися, мріяти й будувати майбутнє. Дякую Еліні Світоліній та Сергію Стаховському за щедрість серця, час і турботу, які вони подарували дітям", - додав він.