Свитолина встретилась с украинскими детьми, возвращенными из оккупации и депортации, - ОП

По его словам, тренировку Элина провела с известным украинским бывшим теннисистом, а ныне военным, Сергеем Стаховским.

"Событие объединило командные игры, базовые теннисные упражнения и теплое, непринужденное общение. Совместная игра, физическая активность и теплая атмосфера помогает восстановить доверие, снять напряжение, вернуть ощущение детства. И самое главное - напоминают: они не одни, и рядом есть люди, которые поддерживают", - отметил Ермак.



Элина Свитолина и Сергей Стаховский встретились с детьми, возвращенными из оккупации и депортации (t.me/ermaka2022)

По его словам, Украина работает не только над возвращением детей домой.

"Хотим, чтобы каждый из них почувствовал, что дома его ждут - и что здесь снова можно радоваться, учиться, мечтать и строить будущее. Спасибо Элине Свитолиной и Сергею Стаховскому за щедрость сердца, время и заботу, которые они подарили детям", - добавил он.