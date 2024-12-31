Світоліна, Зіннер та інші зірки зіграють у суперсерії перед Australian Open

Поєдинок відбудеться в рамках благодійного проєкту Opening Week Australian Open 2025. Суперницею українки стане олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Чжен Ціньвень з Китаю. Зустріч запланована на 8 січня. Початок – орієнтовно о 08:00 за Києвом.

Протягом Opening Week з 7 по 10 січня відбудеться серія виставкових матчів за участю зірок світового тенісу. Зібрані кошти направлять до дитячих благодійних фондів через Australian Tennis Foundation. До акції долучились Яннік Зіннер, Карлос Алькарас, Александер Звєрєв, Стефанос Циципас, Алексей Попирін, Корі Гауфф та Алекс де Мінор.

Для Світоліної матч з Цінвень стане першим після перерви, пов'язаної з травмою ноги. Тенісистці зробили операцію, потім був тривалий час відновлення.

Українка заявлена в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії, який стартує 12 січня. Проте вона ще остаточно не підтвердила свою участь у "мейджорі". Торік Світоліна дісталася четвертого кола Australian Open, але була змушена знятися з матчу проти Лінди Носкової з Чехії через травму спини.