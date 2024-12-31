Свитолина, Зиннер и другие звезды сыграют в суперсерии перед Australian Open

Поединок состоится в рамках благотворительного проекта Opening Week Australian Open 2025. Соперницей украинки станет олимпийская чемпионка Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь из Китая. Встреча запланирована на 8 января. Начало - ориентировочно в 08:00 по Киеву.

В течение Opening Week с 7 по 10 января состоится серия выставочных матчей с участием звезд мирового тенниса. Собранные средства направят в детские благотворительные фонды через Australian Tennis Foundation. К акции присоединились Янник Зиннер, Карлос Алькарас, Александер Зверев, Стефанос Циципас, Алексей Попырин, Кори Гауфф и Алекс де Минор.

Для Свитолиной матч с Цинвень станет первым после перерыва, связанного с травмой ноги. Теннисистке сделали операцию, затем было длительное восстановление.

Украинка заявлена в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, который стартует 12 января. Однако она еще окончательно не подтвердила свое участие в "мэйджоре". В прошлом году украинка добралась до четвертого круга Australian Open, но была вынуждена сняться с матча против Линды Носковой из Чехии из-за травмы спины.