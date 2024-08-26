UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світоліна здобула нелегку перемогу на старті US Open-2024

Фото: Еліна Світоліна пробилася в другий раунд змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала аргентинку Марію Лурдес Карле в першому колі Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 1-й раунд, жінки

Світоліна – Карле – 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

 

Старт зустрічі видався сенсаційним. Українка відкрила рахунок, але аргентинська тенісистка відповіла чотирма набраними пунктами поспіль. Отямитися від такої нахабності опонентки Світоліна не змогла. Вона оформила два брейки, але й двічі віддала власні подачі.

Реваншувалася українська тенісистка в другій партії. Цього разу Світоліна на перше очко Карле відреагувала п'ятьма. Лише у восьмому геймі аргентинка зуміла взяти подачу суперниці. Однак, представниця України відразу відповіла взаємністю і зрівняла рахунок за сетами.

У вирішальній партії обидві тенісистки спершу зосередилися на власних подачах. Цікавіше стало у шостому геймі. За рахунку 3:2 на користь Світоліної українка оформила брейк. Утім, Карле несподівано відповіла зворотним у дев'ятому (4:5). Та доводити до тай-брейку титулована українська тенісистка не стала – ще раз узяла подачу другої ракетки Аргентини та закрила матч.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з переможницею протистояння Осеан Доден і Ангеліни Калініної. Француженка та українка вийдуть на корт 26 серпня ввечері.

До слова, раніше пригадали найкращі виступи українських тенісисток на US Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісЕліна Світоліна