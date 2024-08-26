Світоліна здобула нелегку перемогу на старті US Open-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, 1-й раунд, жінки

Світоліна – Карле – 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

Старт зустрічі видався сенсаційним. Українка відкрила рахунок, але аргентинська тенісистка відповіла чотирма набраними пунктами поспіль. Отямитися від такої нахабності опонентки Світоліна не змогла. Вона оформила два брейки, але й двічі віддала власні подачі.

Реваншувалася українська тенісистка в другій партії. Цього разу Світоліна на перше очко Карле відреагувала п'ятьма. Лише у восьмому геймі аргентинка зуміла взяти подачу суперниці. Однак, представниця України відразу відповіла взаємністю і зрівняла рахунок за сетами.

У вирішальній партії обидві тенісистки спершу зосередилися на власних подачах. Цікавіше стало у шостому геймі. За рахунку 3:2 на користь Світоліної українка оформила брейк. Утім, Карле несподівано відповіла зворотним у дев'ятому (4:5). Та доводити до тай-брейку титулована українська тенісистка не стала – ще раз узяла подачу другої ракетки Аргентини та закрила матч.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з переможницею протистояння Осеан Доден і Ангеліни Калініної. Француженка та українка вийдуть на корт 26 серпня ввечері.