Свитолина одержала нелегкую победу на старте US Open-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

US Open, 1-й раунд, женщины

Свитолина – Карле – 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

Старт встречи показался сенсационным. Украинка открыла счет, но аргентинская теннисистка ответила четырьмя набранными пунктами подряд. Очнуться от такой наглости оппонентки Свитолина не смогла. Она оформила два брейка, но и дважды отдала свои подачи.

Реваншировалась украинская теннисистка во второй партии. В этот раз Свитолина на первое очко Карле отреагировала пятью. Лишь в восьмом гейме аргентинка сумела взять подачу соперницы. Однако представительница Украины сразу ответила взаимностью и сравнила счет по сетам.

В решающей партии обе теннисистки сперва сосредоточились на собственных подачах. Интереснее стало в шестом гейме. При счете 3:2 в пользу Свитолиной украинка оформила брейк. Впрочем, Карле неожиданно ответила обратным в девятом (4:5). Но доводить до тай-брейка титулованная украинская теннисистка не стала – еще раз взяла подачу второй ракетки Аргентины и закрыла матч.

В следующем круге Свитолина встретится с победительницей противостояния Осеан Доден и Ангелины Калининой. Француженка и украинка выйдут на корт вечером 26 августа.