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Світоліна зберегла позиції в топ-20 світового рейтингу, Костюк і Ястремська пішли вгору

Київ, Понеділок 15 січня 2024 15:11
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Світоліна зберегла позиції в топ-20 світового рейтингу, Костюк і Ястремська пішли вгору Фото: Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Дев'ять вітчизняних тенісисток на чолі з Еліною Світоліною потрапили до перших двох сотень оновленої класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Найтитулованіша українка зберегла статус національної першої ракетки. На старті Australian Open вона залишається на 23-й сходинці рейтингу.

Світоліна піднялася на дві позиції вгору ще в попередній версії класифікації після виходу до фіналу Auckland Open. У порівнянні з тим табелем про ранги трохи втратили Ангеліна Калініна (-2 місця) та Леся Цуренко (-1). Натомість на чотири щаблі піднялася Марта Костюк (37-ма позиція).

Продемонструвала прогрес і Даяна Ястремська. Одеситка піднялася вгору на три сходинки в межах топ-100. У другій сотні додали Дарія Снігур і Юлія Стародубцева. На 135-й позиції залишилася Катерина Байндль, а Катаріна Завацька трохи втратила.

У першій десятці відбулася лише одна зміна. Латвійка Єлена Остапенко піднялася на десяте місце після перемоги на турнірі в австралійській Аделаїді. Першою ракеткою планети залишається полька Іга Свьонтек (9880 очок).

Світоліна зберегла позиції в топ-20 світового рейтингу, Костюк і Ястремська пішли вгору

Раніше Ястремська оформила сенсаційну перемогу над Вондроушовою. Українка переграла переможницю Вімблдонського турніру в двох сетах (6:1, 6:2). У другому раунді вона зустрінеться з колишньою росіянкою Варварою Грачовою.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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Марта Костюк Даяна Ястремська Теннис Элина Свитолина
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