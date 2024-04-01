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Світоліна зберегла позиції в топ-20 у рейтингу WTA, три співвітчизниці покращили становище

Фото: Еліна Світоліна впевнено почувається в двадцятці найсильніших (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зіркова спортсменка Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). До першої сотні професіоналок потрапили ще чотири українки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна національна лідерка втрималася на 17-й сходинці. До свого активу вона записала 2406 залікових балів.

На десять позицій нижче розташувалася співвітчизниця Світоліної Марта Костюк. Із часу попереднього варіанту рейтингу вона втратила одне місце. Зате трохи покращили становище Даяна Ястремська (+1 позиція), Ангеліна Калініна (+3) та Леся Цуренко (+1).

У другій сотні табелю про ранги WTA опинилися ще чотири українки. Найкраще тенісні справи йдуть в Дарії Снігур (135-те місце) та Юлії Стародубцевої (136-те). На три позиції нижче опинилася Катерина Байндль (176-те). Регрес місяця продемонструвала Катаріна Завацька, яка опустилася на 16 сходинок.

Лідером класифікації залишилася полька Іга Свьонтек. Марія Саккарі з Греції піднялася на 7-ме місце. Вона в межах топ-10 обійшла китаянку Ціньвень Чжен і Маркету Вондроушову з Чехії.

 

До слова, раніше Сабаленко не потрапила в список нейтральних атлетів на Олімпійські ігри-2024.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська