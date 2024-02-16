Екс-перша ракетка світу подала позов на мільйони до виробника харчових добавок
Іменита румунська тенісистка Сімона Халеп вирішила позиватися до канадської компанії Quantum Nutrition після багаторічної дискваліфікації за вживання заборонених речовин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
32-річна спортсменка подала позов на канадського виробника харчових добавок у суд штату Нью-Йорк. Вона пов'язала бан за вживання допінгу з продукцією Quantum Nutrition.
Халеп намагається відсудити в компанії понад 10 млн доларів. Причина – компенсація шкоди. На думку румунки, заборонена речовина в її організм потрапила після вживання добавки під час одного турніру. Виробник не вказав на етикетці, що до складу продукту входить роксадустат – речовина зі списку заборонених.
Восени Халеп отримала 4-річну дискваліфікацію за два порушення у сфері допінгу. Окрім вживання заборонених препаратів, румунська тенісистка отримала звинувачення щодо біологічного паспорта спортсмена. Бан триватиме до жовтня 2026-го.
Хто така Сімона Халеп
Уродженка Констанци, у світовий тур потрапила в 2006 році. Кумири в тенісі – Роджер Федерер і Жустін Енін. Лідером рейтингу Жіночої тенісної асоціації стала 9 жовтня 2017-го.
На професіональному рівні здобула 24 титули в одиночному розряді. Найвидатніші перемоги – "Ролан Гаррос" (2018) і Вімблдон (2019). У 2014 році дійшла до фіналу WTA Finals, де поступилася Серені Вільямс. Загалом заробила понад 40 млн доларів призових.
Походить з арумунів – народу на Південних Балканах зі своєю мовою. На старті тенісної кар'єри заради кращих спортивних результатів лягла під ніж для зменшення грудей.
До слова, українка Ястремська піднялася на три позиції в новому рейтингу WTA.
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