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Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Новости » Спорт     06.03.2020 - 08:49
Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)

Украинка оформила победу во втором круге соревнований

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в мексиканском Монтеррее. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка посеяна на турнире под первым номером в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Ольгу Говорцову - 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 18 минут.

Следующей соперницей Элины станет 17-летняя канадка Лейла Анни Фернандес (WTA 126), которая на прошлой неделе стала финалисткой турнира в Акапулько.

Сейчас лучшая украинская теннисистка является седьмой ракеткой мира, но благодаря выходу в 1/4 финала Монтеррея поднимется со следующей недели как минимум на одну строчку в рейтинге WTA, обойдя Кики Бертенс из Нидерландов.

Накануне Свитолина снялась с парного четвертьфинала турнира в Монтеррее.

Также в одиночном разряде в Монтеррее выступала Катерина Бондаренко, но она уступила во втором раунде. Впрочем, она вышла в полуфинал парного турнира. В паре с Шэрон Фичмен из Канады одолела в двух сетах вторых сеяных турнира мексиканку Джулиану Олмос и американку Дезире Кравчик - 6:4, 6:4.

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Новости Украины ТеннисЭлина СвитолинаМексика
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