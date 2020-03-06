Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Украинка оформила победу во втором круге соревнований
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в мексиканском Монтеррее. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Украинка посеяна на турнире под первым номером в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Ольгу Говорцову - 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 18 минут.
No.1 seed moving @ElinaSvitolina defeats Govortsova, 6-3, 6-4, at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/8l9ZpMs8LW— WTA (@WTA) March 6, 2020
Следующей соперницей Элины станет 17-летняя канадка Лейла Анни Фернандес (WTA 126), которая на прошлой неделе стала финалисткой турнира в Акапулько.
Top seed @ElinaSvitolina raced into the @Abierto_GNP quarterfinals by picking up a straight-sets victory over qualifier Govortsova --> https://t.co/D1ZU5rKmac pic.twitter.com/kWjpa9iWIl— WTA (@WTA) March 6, 2020
Сейчас лучшая украинская теннисистка является седьмой ракеткой мира, но благодаря выходу в 1/4 финала Монтеррея поднимется со следующей недели как минимум на одну строчку в рейтинге WTA, обойдя Кики Бертенс из Нидерландов.
Накануне Свитолина снялась с парного четвертьфинала турнира в Монтеррее.
Также в одиночном разряде в Монтеррее выступала Катерина Бондаренко, но она уступила во втором раунде. Впрочем, она вышла в полуфинал парного турнира. В паре с Шэрон Фичмен из Канады одолела в двух сетах вторых сеяных турнира мексиканку Джулиану Олмос и американку Дезире Кравчик - 6:4, 6:4.