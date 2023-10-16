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Світоліна замкнула топ-25, Цуренко обійшла Костюк, рекорд Стародубцевої: новий рейтинг WTA

Фото: Юлія Стародубцева встановила новий персональний пік рейтингу (odusports.com)
Автор: Антон Федорців

Провідні вітчизняні тенісистки на чолі з Еліною Світоліною дізналися актуальні позиції в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна українка, яка взяла паузу в кар'єрі після US Open, зберегла статус національної першої ракетки. Вона залишилася на 25-й сходинці рейтингу WTA.

Уродженка Нової Каховки Ангеліна Калініна зовсім поруч. За тиждень вона піднялася на одну позицію і тепер іде 27-ю, маючи в активі 1677 залікових балів. Значного прогресу досягла Леся Цуренко (34-те місце). Досвідчена українка стрибнула вгору на 9 сходинок і обійшла Марту Костюк (40-ва позиція).

Втрималася в топ-100 Катерина Байндль, а от Даяна Ястремська з першої сотні класифікації вилетіла. Натомість до другої тріумфально ввірвалася Юлія Стародубцева. У вихідні українка виграла турнір ITF у каліфорнійському Ранчо-Санта-Фе та злетіла вгору на 27 (!) позицій.

Жодної зміни не відбулося в топ-10 рейтингу WTA. Першою ракеткою світу залишається Аріна Сабаленко з Білорусі. Її до кінця року спробують посунути полька Іга Свьонтек і Корі Гауфф зі США.

 

До слова, раніше Цуренко вилетіла в 1/4 фіналу Zhengzhou Open у Китаї.

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Марта КостюкДаяна ЯстремськаТеннисЭлина Свитолина