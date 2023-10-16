Світоліна замкнула топ-25, Цуренко обійшла Костюк, рекорд Стародубцевої: новий рейтинг WTA

29-річна українка, яка взяла паузу в кар'єрі після US Open, зберегла статус національної першої ракетки. Вона залишилася на 25-й сходинці рейтингу WTA.

Уродженка Нової Каховки Ангеліна Калініна зовсім поруч. За тиждень вона піднялася на одну позицію і тепер іде 27-ю, маючи в активі 1677 залікових балів. Значного прогресу досягла Леся Цуренко (34-те місце). Досвідчена українка стрибнула вгору на 9 сходинок і обійшла Марту Костюк (40-ва позиція).

Втрималася в топ-100 Катерина Байндль, а от Даяна Ястремська з першої сотні класифікації вилетіла. Натомість до другої тріумфально ввірвалася Юлія Стародубцева. У вихідні українка виграла турнір ITF у каліфорнійському Ранчо-Санта-Фе та злетіла вгору на 27 (!) позицій.

Жодної зміни не відбулося в топ-10 рейтингу WTA. Першою ракеткою світу залишається Аріна Сабаленко з Білорусі. Її до кінця року спробують посунути полька Іга Свьонтек і Корі Гауфф зі США.