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Чорний день для України. Цуренко вслід за Калініною зачохлила ракетку в Китаї

Чженчжоу, П'ятниця 13 жовтня 2023 16:58
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Чорний день для України. Цуренко вслід за Калініною зачохлила ракетку в Китаї Фото: Леся Цуренко знялася з турніру в Чженчжоу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла подолати чвертьфінальну стадію Zhengzhou Open, відмовившись від подальшої боротьби після програного Барборі Крейчіковій сету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Zhengzhou Open, жінки, 1/4 фіналу

Крейчікова – Цуренко – 1:0 (6:3, відмова)

27-річна чешка яскраво стартувала, взявши три гейми поспіль. Зокрема, Крейчікова двічі набрала очки на подачах українки. Утім, Цуренко зуміла опанувати ситуацію і нав'язати конкуренцію опонентці.

За рахунку 0:3 українка вчасно оформила зворотний брейк. Згодом Цуренко підібралася до чеської тенісистки впритул (3:4). Однак, на ще один важливий крок уродженка Рівненщини не спромоглася. А в дев'ятому геймі вона відіграла два сет-пойнти, а на третьому здалася.

Цей розіграш виявився останнім у поєдинку. На другу партію Цуренко вже не вийшла за станом здоров'я. Ще в першому сеті вона зверталася до лікарів через проблеми зі спиною. Вочевидь, травма не дала можливості українській тенісистці зіграти на повну силу.

Крейчікова в наступному колі зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною. Матч відбудеться 14 жовтня. Загальний призовий фонд турніру в Чженьчжоу склав понад 780 тисяч доларів.

До слова, раніше Калініна програла китаянці Чжен у 1/4 фіналу Zhengzhou Open.

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