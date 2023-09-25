Свитолина осталась первой ракеткой Украины, Ястремская вернулась в топ-100

Шесть украинских теннисисток во главе с Элиной Светолиной вошли в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

29-летняя бывшая третья ракетка мира сохранила статус сильнейшей в Украине. В свой актив Свитолина записала 1809 зачетных баллов, что позволило удержаться на 24-й строчке классификации.

На 28-м месте осталась Ангелина Калинина (1572 очка). В свою очередь потеряли позиции Марта Костюк (-3 ступеньки), Леся Цуренко (-4) и Екатерина Байндль (-2). Тем временем одесситка Даяна Ястремская поднялась на 100-е место. У нее в активе 707 пунктов.

Во второй сотне рейтинга WTA остались две украинки. Компанию Дарье Снигур и Катарине Завацкой уже в скором времени может составить Юлия Стародубцева. Уроженка временно оккупированной Каховки поднялась на 203-ю позицию (359 очков).

Незначительные изменения произошли в первой десятке классификации. Лидером рейтинга осталась Арина Соболенко из Беларуси. В первую пятерку также вошли полька Ига Свентек, Кори Гауфф из США, американка Джессика Пегула и Елена Рыбакина из Казахстана. На 6-е место взлетела гречанка Мария Саккари.