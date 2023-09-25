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Калініна з легкої перемоги стартувала в Токіо

Токіо, Понеділок 25 вересня 2023 09:22
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Калініна з легкої перемоги стартувала в Токіо Фото: Ангеліна Калініна пробилася в друге коло змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здолала перший раунд японського турніру Pan Pacific Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Toray Pan Pacific Open, 1-й раунд

Крюгер – Калініна – 0:2 (3:6, 1:6)

Друга ракетка України в двох сетах розібралася з американкою Крюгер. У першій партії Калініна вже в третьому геймі оформила брейк. Представниця США спробувала повернутися до гри завойованим на подачі українки пунктом у шостому геймі.

Утім, Калініна відповіла на цей випад американської тенісистки ще двома брейками. Як наслідок, сет вдалося закрити за 40 хвилин. Ще коротшою виявилася друга партія. У ній Крюгер опиратися українській тенісистці вже не змогла.

Калініна зі старту другого сету взяла п'ять (!) геймів поспіль і впритул підійшла до матчболу. Щоправда, 26-річна українка дозволила американці розмочити рахунок. Однак, уже в сьомому геймі Калініна з другої спроби закрила гейм, сет і матч.

У наступному колі вітчизняна тенісистка зустрінеться з п'ятою сіяною на турнірі француженкою Гарсією. Поєдинок запланований на 27 вересня. Компанію Калініній у другому раунді може скласти ще одна українка – Марта Костюк, якщо здолає нейтральну росіянку Касаткіну.

До слова, раніше Надія Кіченок програла півфінал Guangzhou Open у парному розряді.

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