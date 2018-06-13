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Свитолина не выступит на турнире WTA в Москве

НовостиСпорт    13.06.2018 - 08:04
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Из украинок в столице РФ могут выступить Козлова и Калинина

Пятая ракетка мира Элина Свитолина не выступит на турнире серии WTA International в Москве. Об этом сообщает портал "Большой тенниск Украины".

В декабре прошлого года во время презентации нового турнира серии WTA International в списке участниц турнира была объявлена и украинка Элина Свитолина. 

Теперь же, согласно опубликованной заявке турнира, на грунтовых кортах в российской столице в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина.

Соревнования WTA "Moscow River Cup" впервые пройдут на грунте в этом сезоне с 23 по 28 июля, через неделю после окончания Уимблдона. Турнир Moscow River Cup заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина потеряла одну позицию и опустилась на пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 

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Теги публикации: Москва, Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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