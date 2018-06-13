Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Світоліна не виступить на турнірі WTA в Москві

НовиниСпорт    13.06.2018 - 08:04
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

З українок в столиці РФ можуть виступити Козлова і Калініна

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна не виступить на турнірі серії WTA International в Москві. Про це повідомляє портал "Великий теніски України".

У грудні минулого року під час презентації нового турніру серії WTA International в списку учасниць турніру була оголошена і українка Еліна Світоліна.

Тепер же, згідно з опублікованою заявкою турніру, на ґрунтових кортах в російській столиці в одиночному розряді з українок планує виступити Катерина Козлова, яка потрапляє в основу, а в кваліфікацію може пройти Ангеліна Калініна.

Змагання WTA "Moscow River Cup" вперше пройдуть на ґрунті в цьому сезоні з 23 по 28 липня, за тиждень після закінчення Вімблдону. Турнір Moscow River Cup замінив в календарі WTA змагання в Бостаді (Швеція).

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна втратила одну позицію і опустилася на п'яту позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українського тенісиста Джавакяна дискваліфікували на 21 місяць Серена Вільямс знялася з Ролан Гаррос перед матчем проти Шарапової
Теги публікації: Москва, Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся