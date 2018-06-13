Світоліна не виступить на турнірі WTA в Москві

З українок в столиці РФ можуть виступити Козлова і Калініна

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна не виступить на турнірі серії WTA International в Москві. Про це повідомляє портал "Великий теніски України".

У грудні минулого року під час презентації нового турніру серії WTA International в списку учасниць турніру була оголошена і українка Еліна Світоліна.

Тепер же, згідно з опублікованою заявкою турніру, на ґрунтових кортах в російській столиці в одиночному розряді з українок планує виступити Катерина Козлова, яка потрапляє в основу, а в кваліфікацію може пройти Ангеліна Калініна.

Змагання WTA "Moscow River Cup" вперше пройдуть на ґрунті в цьому сезоні з 23 по 28 липня, за тиждень після закінчення Вімблдону. Турнір Moscow River Cup замінив в календарі WTA змагання в Бостаді (Швеція).

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна втратила одну позицію і опустилася на п'яту позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).