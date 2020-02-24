Свитолина выбыла из борьбы на турнире WTA в Катаре

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка снова зачехлила ракетку на ранней стадии соревнований

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила борьбу на турнире WTA серии Premier 5 в катарской Дохе. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Седьмая ракетка мира в поединке второго круга уступила в двух сетах американце Аманде Анисимовой (WTA 29) со счетом 3:6, 3:6. Для теннисисток это был второй очный поединок. Свитолина одержала победу в их первом матче в Цинциннати два года назад.

18-летняя Анисимова в Дохе прервала свою серию из трех поражений подряд. Для нее победа над Свитолиной стала 3 в карьере в матчах с соперницами из топ-10 рейтинга.

Для Свитолиной это уже четвертый турнир в новом сезоне, на котором она не может пройти дальше 1/16 финала. Пока лучшим результатом украинки в сезоне является четвертьфинал на турнире в Хуахине (Таиланд).

Как заявила украинская теннисистка на пресс-конференции турнира в Дохе, она продолжает находиться в поисках своей лучшей игры.

С понедельника Элина сохранит седьмое место в мировой классификации, если Белинда Бенчич не выйдет в финал.