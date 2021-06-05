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Свитолина вылетела из Ролан Гаррос, уступив в третьем круге

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Парижи, Суббота 05 июня 2021 14:54
Свитолина вылетела из Ролан Гаррос, уступив в третьем круге Фото: Элина Свитолина (twitter.com/JJlovesTennis)
Автор: Роман Тверденко

Элина Свитолина завершила выступления на Ролан Гаррос. В третьем круге турнира украинка уступила в двух сетах чешки Барборе Крейчиковой.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Элина в целом серьезно боролась в каждом гейме, но чешская соперница, чаще всего, была готова к предсказуемым ударам Свитолиной и хорошо на них отвечала.

Украинка взяла пять геймов за два сета, но при этом матч продолжался 1 час и 39 минут, поскольку во многих геймах было много розыгрышей.

По итогу Ролан Гаррос Свитолина остается на 6-й строчке в рейтинге WTA. Ей грозит опуститься только на 7-ю позицию, если Серена Уильямс выиграет Ролан Гаррос. Другие потенциальные претендентки на повышение в рейтинге и смещение Свитолиной ниже уже покинули турнир. Также Элина заработала около 126 тысяч евро.

Сегодня свой матч сыграет еще Марта Костюк. Она проведет игру против россиянки Варвары Грачевой. Матч начнется не раньше 15:30 по киевскому времени.

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